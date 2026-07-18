Ieri è ufficialmente iniziato il ritiro dell'Inter. Il club nerazzurro ha scelto il cuore della Foresta Nera, Donaueschingen per la precisione, per preparare al meglio la prossima stagione. Il ritiro in terra tedesca si chiuderà il 26 luglio, giorno della prima amichevole che i nerazzurri giocheranno appunto in Germania, contro il Karlsruhe alle 16.30 su Sky Sport Calcio e Dazn.

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Il nuovo impegno per la squadra di Chivu sarà poi il 1° agosto, a Hong Kong, per la sfida contro il Manchester City nell’Asahi Super Dry Trophy (alle 13.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Dazn). Il terzo appuntamento da non perdere sarà il 5 agosto, con il primo derby di Milano della stagione che si giocherà alle 13 a Perth (Sky Sport Uno e Dazn). Tre giorni dopo, l'8 agosto, l'Inter affronterà la Juventus sempre a Perth alle 13 (Sky Sport Uno e Dazn).