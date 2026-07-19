Tra i 28 convocati da Cristian Chivu per il ritiro dell'Inter ci sono 9 giovani che Chivu vuole osservare da vicino
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CHIVU E I 9 GIOVANI
Tra i 28 convocati da Cristian Chivu per il ritiro dell'Inter ci sono 9 giovani che il tecnico romeno ha promosso in prima squadra per testarli da vicino. Un bel banco di prova per questi giovani che potrebbero anche trovare spazio tra i grandi durante la prossima stagione.
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