Tra i 28 convocati da Cristian Chivu per il ritiro dell'Inter ci sono 9 giovani che Chivu vuole osservare da vicino

Matteo Pifferi
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CHIVU E I 9 GIOVANI

Tra i 28 convocati da Cristian Chivu per il ritiro dell'Inter ci sono 9 giovani che il tecnico romeno ha promosso in prima squadra per testarli da vicino. Un bel banco di prova per questi giovani che potrebbero anche trovare spazio tra i grandi durante la prossima stagione.

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