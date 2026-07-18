Primo contratto da professionista per uno dei prospetti più interessanti del vivaio dell'Inter: Andrea Donato (2009), campione d'Europa con l'Italia U17 e capitano della squadra che è stata allenata da Handanovic.

Donato, oggi in ritiro con l'Under 23, ha espresso la sua gioia sui social: "Felice e orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista, felice di continuare ancora a giocare, gioire e lottare per questi colori che mi accompagnano da ormai undici anni. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici, al mio procuratore e a tutte le persone a me care per aiutarmi ogni giorno in questo percorso. Grazie. Questo è solamente l’inizio"

Il difensore era stato già protagonista di uno degli articoli di Fcinter1908, che l'aveva presentato al grande pubblico proprio durante gli Europei Under 17.

Classe 2009, destro di piede e fisico ben strutturato, Donato è un difensore centrale moderno: forte di testa, ottimo nella lettura del gioco, è dotato anche di una buonissima tecnica di base che gli consente di impostare l'azione con sicurezza. Giocatore di grande personalità, è il capitano dell'Inter U17 di Handanovic, ma nel corso della stagione si è già messo in mostra con l'U18 e ha potuto perfino esordire, seppur in amichevole, con l'U23. Nato a Garbagnate Milanese, comune alle porte di Milano, è entrato nel settore giovanile nerazzurro quando aveva solo 7 anni, compiendo tutta la trafila del vivaio e impressionando tutti i tecnici che lo hanno avuto a disposizione.

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Già da tempo nel giro delle varie Nazionali giovanili, c'è un'altra qualità da sottolineare nel tracciare l'identikit di Donato: quella offensiva. Nonostante sia a tutti gli effetti un difensore centrale, il classe 2009 ha dimostrato nel corso della sua carriera anche un particolare feeling con la porta avversaria. I numeri di questa stagione sono eloquenti: 5 gol in 24 partite con l'Inter fra U17 e U18, a cui aggiungere 3 reti con l'Italia U17. Un rendimento che completa il pacchetto di un giocatore pronto a spiccare il volo