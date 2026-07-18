Primo contratto da professionista per uno dei prospetti più interessanti del vivaio dell'Inter: Andrea Donato (2009)
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Primo contratto da professionista per uno dei prospetti più interessanti del vivaio dell'Inter: Andrea Donato (2009), campione d'Europa con l'Italia U17 e capitano della squadra che è stata allenata da Handanovic.Donato, oggi in ritiro con l'Under 23, ha espresso la sua gioia sui social: "Felice e orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista, felice di continuare ancora a giocare, gioire e lottare per questi colori che mi accompagnano da ormai undici anni. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici, al mio procuratore e a tutte le persone a me care per aiutarmi ogni giorno in questo percorso. Grazie. Questo è solamente l’inizio"
Scopriamo chi è Andrea DonatoIl difensore era stato già protagonista di uno degli articoli di Fcinter1908, che l'aveva presentato al grande pubblico proprio durante gli Europei Under 17.
Classe 2009, destro di piede e fisico ben strutturato, Donato è un difensore centrale moderno: forte di testa, ottimo nella lettura del gioco, è dotato anche di una buonissima tecnica di base che gli consente di impostare l'azione con sicurezza. Giocatore di grande personalità, è il capitano dell'Inter U17 di Handanovic, ma nel corso della stagione si è già messo in mostra con l'U18 e ha potuto perfino esordire, seppur in amichevole, con l'U23. Nato a Garbagnate Milanese, comune alle porte di Milano, è entrato nel settore giovanile nerazzurro quando aveva solo 7 anni, compiendo tutta la trafila del vivaio e impressionando tutti i tecnici che lo hanno avuto a disposizione.
Già da tempo nel giro delle varie Nazionali giovanili, c'è un'altra qualità da sottolineare nel tracciare l'identikit di Donato: quella offensiva. Nonostante sia a tutti gli effetti un difensore centrale, il classe 2009 ha dimostrato nel corso della sua carriera anche un particolare feeling con la porta avversaria. I numeri di questa stagione sono eloquenti: 5 gol in 24 partite con l'Inter fra U17 e U18, a cui aggiungere 3 reti con l'Italia U17. Un rendimento che completa il pacchetto di un giocatore pronto a spiccare il volo
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