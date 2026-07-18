VIDEO / Rocchi contestato a Carrara con insulti e banconote sventolate in faccia

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Attraverso il suo account X, Michele La Francesca, noto avvocato, ha voluto chiarire un equivoco riguardante l'Inter nell'inchiesta relativa al mondo arbitrale: "C’è chi sostiene che stampa e media avrebbero nascosto una presunta iscrizione dell’Inter fin dall’origine dell’inchiesta, a riprova di un presunto trattamento di favore nei confronti del club.

È una ricostruzione che, alla luce degli elementi oggi conosciuti, risulta infondata. Nell’originario capo d’imputazione, infatti, il concorso era contestato con soggetti non identificati. Solo in una fase successiva compare il riferimento agli “esponenti dell’Inter”.

È proprio questa evoluzione dell’ipotesi accusatoria ad aver reso processualmente necessaria l’iscrizione della società ai sensi del d.lgs. 231/2001: quando viene ipotizzato un reato presupposto commesso da soggetti riconducibili all’ente, nel suo interesse o a suo vantaggio, l’iscrizione della società costituisce il naturale sviluppo del procedimento. Non deve quindi sorprendere che, venuta meno la stessa ipotesi di reato-presupposto, la Procura abbia chiesto l’archiviazione anche nei confronti della società".