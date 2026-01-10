L'edizione odierna de La Stampa approfondisce la questione Vlahovic-Juventus, non escludendo l'Inter: "Tre le pieghe di tutte queste sfaccettature si sta muovendo anche o soprattutto la Juventus, da un lato determinata a sfruttare al massimo il mercato dei parametri zero, dall’altro proprietaria di un paio dei giocatori più ambiti in questa vetrina: c’è quel Dusan Vlahovic corteggiato dal Milan (che deve stringere per il rinnovo di Mike Maignan prima che sia troppo tardi) ormai da mesi e seguito pure dall’Inter, i colpi a zero d’altronde sono la specialità di Beppe Marotta", si legge su La Stampa.

Vlahovic è alle prese con un infortunio che lo terrà fuori almeno fino a marzo: in questa stagione ha racimolato 17 presenze tra campionato e Champions League, segnando 6 gol (3 in campionato, 3 in Europa) e fornendo due assist. Un'altra situazione delicata per la Juventus è rappresentata da McKennie, anche lui in scadenza di contratto: l'americano è in bilico tra il rinnovo e l'addio, nonostante sia un punto fermo di Luciano Spalletti.