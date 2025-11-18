Il club turco non ha mollato la presa per il centrocampista dell'Inter e vorrebbe inserirlo nella rosa nel mercato di gennaio

Andrea Della Sala Redattore 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 13:06)

Il Galatasaray, che avrebbe voluto aggiungere Hakan Çalhanoğlu al suo staff dalla sessione di trasferimento estivo, ha stanziato una somma significativa per il trasferimento del calciatore nazionale. L'offerta della squadra giallorossa all'Inter è stata annunciata. Le voci su Hakan Çalhanoğlu nel Galatasaray hanno iniziato a diffondersi nuovamente. Il club turco farà un tentativo a metà stagione per il calciatore nazionale che è stato sulla sua agenda durante il periodo estivo.

Secondo quanto riportato da Milliyet, il club turco ha in programma di rafforzare il centrocampo nel periodo di gennaio. Hakan Çalhanoğlu, che come İlkay Gündoğan ha espresso in ogni occasione di voler giocare nel Galatasaray e che si è scontrato con l'Inter per realizzare questo sogno nel periodo estivo, non ha potuto raggiungere il suo obiettivo. Il club italiano ha chiesto 30 milioni di euro per il giocatore trentunenne, che ha un contratto per altri 2 anni, e questa cifra è stata trovata troppo alta dai giallorossi. Di conseguenza, il trasferimento è stato sospeso.

Nel mercato invernale il Galatasaray mostrerà un atteggiamento più determinato nei confronti di Hakan Çalhanoğlu, soprattutto perché ha mostrato una buona forma in Champions League in questa stagione e sta pensando di rafforzare il centrocampo per il periodo di gennaio. È stato riferito che i giallorossi hanno accettato di pagare circa 15 milioni di euro per il giocatore di 31 anni, che ha un contratto con l'Inter per un altro anno e mezzo.