I nerazzurri intendono cautelarsi in caso di partenza del difensore: sulla lista non ci sono solo Solet e Muharemovic

Fabio Alampi Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 15:04)

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Solet e Muharemovic, ma non solo. L'Inter è intenzionata a rinforzare il proprio reparto arretrato, ma vuole anche cautelarsi in caso di partenza di Alessandro Bastoni, da tempo nel mirino di numerosi top club europei. Per questo motivo, secondo il Corriere della Sera, ci sarebbe un altro nome sulla lista della dirigenza nerazzurra:

"C'è un pour parler abbastanza intenso, costante e sottotraccia che mette insieme l'Inter, la Roma e il difensore Evan Ndicka. È ancora presto per definirla una trattativa, ma è troppo poco perché si possa racchiudere tutto nel semplice sondaggio. Ndicka è il nome che l'Inter ha messo in primissima fila, nelle sue preferenze, se dovesse partire Alessandro Bastoni. Le due operazioni sono collegate, una è il presupposto dell'altra. E tutti i protagonisti in causa ne sono a conoscenza. Come sono noti i contorni economici, ovvero le condizioni dei due affari. È bene restare sintonizzati: lo sviluppo non è scontato, ma l'ipotesi è concreta".

"È concreta perché Bastoni è sul taccuino dei migliori club europei, punto primo. E non solo del Barcellona, ipotesi però ora decisamente meno calda rispetto a un paio di mesi fa. È da anni nei pensieri del Manchester City e pure in quelli del Real Madrid, giusto per fare due nomi di top club. [...] Prevenire è sempre meglio che curare, diceva quello. E così il club nerazzurro si è cautelato. Prima fissando un prezzo alto per l'eventuale addio di Bastoni: 60 milioni. E, secondo, informandosi nei dettagli con la Roma per Ndicka, piede mancino, ruolo identico a quello ricoperto da Bastoni nell'Inter pure se quest'anno Gasperini lo ha impiegato al centro della difesa".

"È storia di queste settimane, i contatti sono stati approfonditi, l'Inter è a conoscenza delle condizioni della Roma. Il club giallorosso ha necessità di vendere entro il 30 giugno, per stare dentro i limiti del settlement agreement con la Uefa. E per Ndicka, uno degli uomini più positivi della stagione giallorossa, i Friedkin chiedono 30-35 milioni. Tutto chiaro, agli attori della vicenda. Peraltro, nelle scorse settimane Ndicka ha pure annunciato l'addio al suo storico agente, Michael Ncho. L'ivoriano arrivò a Roma a costo zero nel 2023: per il club giallorosso la plusvalenza sarebbe dunque ricca. C'è una tempistica che condiziona il doppio affare ed è la dead line del 30 giugno".