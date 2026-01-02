"Chi sarà il portiere del futuro dell’Inter? Domanda aperta. Svolgimento: la premessa è il contratto in scadenza di Sommer e i pensieri sul futuro di Martinez, utilizzato col contagocce da Chivu e coinvolto in un incidente stradale in cui è morto un uomo lo scorso 28 novembre che ha minato la sua serenità fuori ma anche dentro il campo. Lo spagnolo ha un contratto fino al 2029 ma da qui a dire che sarà lui il futuro titolare tra i pali dell’Inter ce ne vuole. Per questo il club si guarda intorno, in Italia e all’estero, e il dopo-Sommer è (e continuerà ad essere fino alla prossima estate) argomento d’attualità fino al termine del campionato. Un nodo da risolvere che dovrà dare all’Inter un nuovo numero uno per il futuro", scrive Gazzetta.it.