Non solo il mercato di gennaio, la dirigenza dell'Inter ha ben chiaro che in estate potrebbe esserci una rifondazione importante per quanto riguarda la rosa di Chivu, ma il discorso è rimandato.
calciomercato
Rivoluzione Inter? Da Sommer ad Acerbi e Mkhitaryan: ecco quando verrà deciso il loro futuro
"L’Inter in primavera dovrà decidere quale livello di rivoluzione dell’organico vorrà affrontare. Nessuno in viale della Liberazione intende ora, con la squadra in piena corsa per lo scudetto e la Champions, pensare al nuovo ciclo da impostare. Sono in scadenza Sommer (che quasi sicuramente saluterà), Acerbi (lusingato dalla proposta dell’Al Hilal), Darmian, De Vrij e Mkhitaryan. Va da sé che, parlando di calciatori ultratrentenni, non tutti potranno restare. Se ne riparlerà nei prossimi mesi quando la società avrà fatto un bilancio sugli obiettivi della stagione centrati e al contempo anche gli stessi calciatori (specie Mkhitaryan e De Vrij) decideranno come concludere la carriera", sottolinea il Corriere della Sera.
