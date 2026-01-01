"L’Inter in primavera dovrà decidere quale livello di rivoluzione dell’organico vorrà affrontare. Nessuno in viale della Liberazione intende ora, con la squadra in piena corsa per lo scudetto e la Champions, pensare al nuovo ciclo da impostare. Sono in scadenza Sommer (che quasi sicuramente saluterà), Acerbi (lusingato dalla proposta dell’Al Hilal), Darmian, De Vrij e Mkhitaryan. Va da sé che, parlando di calciatori ultratrentenni, non tutti potranno restare. Se ne riparlerà nei prossimi mesi quando la società avrà fatto un bilancio sugli obiettivi della stagione centrati e al contempo anche gli stessi calciatori (specie Mkhitaryan e De Vrij) decideranno come concludere la carriera", sottolinea il Corriere della Sera.