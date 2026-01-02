FC Inter 1908
Moretto: “Acerbi-Al Hilal, pista in piedi. E l’Inter riceverebbe soldi perché…”

Occhio al futuro di Francesco Acerbi, perché la sua permanenza all'Inter a gennaio non è scontata. Anzi: le ultimissime
Occhio al futuro di Francesco Acerbi, perché la sua permanenza all'Inter a gennaio non è scontata. Anzi, nei discorsi con l'Al Hilal per Joao Cancelo è entrato anche il nome del difensore, che piace molto a Simone Inzaghi.

Ecco cosa risulta a Matteo Moretto: "Acerbi è in scadenza a giugno, l'Al Hilal dovrebbe pagare un indennizzo: è una possibilità in piedi, i club ne stanno discutendo. E' una pista da seguire, teniamola".

