L'Inter non ha dubbi: c'è anche l'approvazione di Chivu, l'Inter vuole fare Cancelo quanto prima, vuole risposte a breve

Marco Astori Redattore 2 gennaio 2026 (modifica il 2 gennaio 2026 | 15:11)

Nessuna divisione nella dirigenza dell'Inter per Joao Cancelo: all'interno del club tutti sono convinti sul riportare a Milano il portoghese. Ecco le ultime da Fabrizio Romano: "Posso dirvi che confermo quello che vi ho raccontato. E' stato scritto che Ausilio non è convinto, vi garantisco che non è il caso.

Se Cancelo non dovesse andare all'Inter, sarebbe una scelta sua: l'Inter lo vuole e l'ha scelto, sta andando molto forte su quest'operazione. Ve lo garantisco, l'Inter non ha dubbi: c'è anche l'approvazione di Chivu, l'Inter vuole fare Cancelo quanto prima, vuole risposte a breve. Sta spingendo molto forte. Nelle ultime 24 ore il Barcellona non è convinto: dalla pancia del club la volontà è quello di prendere più un centrale.

Ad oggi non ha ancora chiamato Mendes per parlarne. L'Inter sta provando ad approfittare di questo per spingere, ma è Cancelo a dover dire di procedere: l'Inter i suoi passi li ha fatti, vedremo cosa deciderà il giocatore ma i nerazzurri non hanno dubbi".