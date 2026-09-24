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L'Inter è vigilie sul mercato 365 giorni l'anno. Perché il futuro si costruisce nel presente e per tenere alta l'asticella bisogna programmare in maniera corretta. A tal proposito, trovano conferma le voci di progetto già concreto in casa nerazzurra su uno dei talenti più in evidenza in queste prime giornate di campionato. In Serie A sta infatti brillando la stella di Alessandro Romano, finito al Cagliari dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto. L'errore conclamato del club giallorosso potrebbe presto diventare un'opportunità concreta di mercato per l'Inter.

Ne parla anche la Gazzetta dello Sport con un focus sul proprio sito:

"L'avvio di stagione straordinario del centrocampista ormai del Cagliari (obbligo di riscatto che verrà sicuramente esercitato) ha acceso su di lui l'attenzione di Mancini, ha causato lo "scippo" della nostra Federazione ai danni di quella svizzera per accaparrarselo, e ingolosito le grandi di svariati top club europei. Tra cui, ovviamente, quelle di Serie A. E in particolare l'attenzione della dirigenza dell'Inter, chiamata a fare i conti con il futuro tutto da scrivere di Hakan Calhanoglu.

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Inter già attiva su Alessandro Romano

I nerazzurri si sono già mossi sul centrocampista del Cagliari. "L'Inter ha già seguito e continua a monitorare con gli occhi a cuore le prestazioni di Alessandro Romano, vera rivelazione tutta azzurra di queste prime 5 giornate di campionato. Un profilo che per ruolo e caratteristiche rientra precisamente nel sottobosco di giocatori per cui la dirigenza nerazzurra è abituata a mantenere un occhio di riguardo.

Romano è giovane, italiano (Marotta ribadisce spesso che "c'è bisogno di uno zoccolo duro di azzurri"), già esploso ma pronto a migliorare ulteriormente perché i margini di crescita ad oggi non sono nemmeno quantificabili. E, soprattutto, gioca lì. "Lì nel mezzo" canterebbe Ligabue citando il testo di "Una vita da mediano". Ed è proprio "lì nel mezzo" che l'Inter sarà - meglio usare il presente quando si parla di progetti che già oggi coinvolgono il futuro: è - chiamata ad intervenire", si legge nel focus.