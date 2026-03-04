Marco Palestra rimane uno dei sogni di mercato dell'Inter: i nerazzurri potrebbero decidere di investire in estate per un nuovo esterno, a maggior ragione in caso di partenza di Dumfries, e il talentuoso classe 2005 del Cagliari (ma di proprietà dell'Atalanta) è in cima alla lista della dirigenza interista. Ma c'è un altro nome che potrebbe prendere quota in questi mesi: è quello di Zeki Celik, protagonista di una positiva stagione con la Roma e in scadenza di contratto a giugno.

La Gazzetta dello Sport ipotizza un possibile duello con la Juventus: "I nerazzurri sono alle prese con il futuro incerto di Dumfries, mentre alla Continassa sono a caccia di uno stantuffo fuori dall'ordinario come Palestra, appunto. Il problema è che anche la Premier League ha messo gli occhi su di lui e la trattativa appare complessa. Per di più, Rino Gattuso lo vuole promuovere in azzurro e nell'auspicabile prospettiva Mondiale tutto diventa più avvincente. A maggior ragione Inter e Juventus cercheranno di aggiudicarsi questo duello, più importante di altri".