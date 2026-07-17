GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

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Nella testa dei dirigenti dell'Inter e di Cristian Chivu, è Djed Spence l'uomo giusto a cui affidare l'eredità pesante lasciata da Denzel Dumfries. Il Tottenham parte da una base di 35 milioni, ma l'ottimo Mondiale giocato dall'inglese potrebbe far lievitare il prezzo. Spence non è l'unico giocatore sul taccuino degli uomini mercato nerazzurri, ci sono altri nomi come sottolinea il Corriere dello Sport.

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"Mentre Romero è finito inevitabilmente in stand-by (potrebbe arrivare solo in prestito), i movimenti attorno a Spence non stoppano le altre opzioni per la fascia destra, che restano comunque in piedi. Tra costi e resistenze dello Strasburgo, si sta raffreddando la pista Doué, resistono invece quelle per Read del Feyenoord e Vanderson del Monaco. E attenzione pure a Belghali del Verona e a Ndoye del Nottingham Forest".

(Corriere dello Sport)