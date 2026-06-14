I nerazzurri puntano sull'attuale portiere della Lazio per sostituire Sommer: trattativa in corso, le ultime

Fabio Alampi Redattore 14 giugno 2026 (modifica il 14 giugno 2026 | 09:19)

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L'Inter ha scelto di puntare su Ivan Provedel come sostituto di Yann Sommer. L'attuale portiere della Lazio, nelle idee nerazzurre, andrebbe ad affiancare Josep Martinez, e negli ultimi giorni ha provato ad accelerare per trovare un'intesa sulle cifre, sia con l'agente del giocatore che con la società biancoceleste.

Filtra ottimismo, come scrive Tuttosport: "Provedel per età (32 anni), nazionalità, contratto (scadenza nel 2027) e rendimento (è sempre stato fra i migliori fra i biancocelesti, avendo un calo solo nella stagione '24-25 con Baroni), è risultato essere subito il profilo adatto e l'Inter non ha perso tempo, visto che mercoledì ha incontrato in sede il suo agente Gianni Rava. Un primo faccia a faccia non risolutivo perché, se da un lato non sembra essere un problema insormontabile trovare un accordo per l'ingaggio a Milano - Provedel con la Lazio prende 1 milione netto e vorrebbe raddoppiare, l'Inter ha offerto un biennale da 1.5 non potendo mettere sul piatto uno stipendio superiore a quello di Martinez -, non sarà semplice, come sempre, arrivare alla quadra con Lotito.

Il presidente della Lazio vorrebbe 5 milioni, l'Inter 2-3 e punta forte su due fattori: il primo è relativo al fatto che il club biancoceleste, come comunicato venerdì, sarà obbligato a un mercato a saldo zero e dunque per acquistare nuovi giocatori da consegnare a Gattuso avrà bisogno di cedere; il secondo è che Provedel è oggi un "di più", visto che a Formello è in rampa di lancio Motta e tornerà Mandas dal prestito a Bournemouth. In settimana ci saranno nuovi contatti e a Milano sono ottimisti, in fondo anche con Acerbi, per esempio, nonostante le resistenze di Lotito, nel 2022 si trovò un'intesa".