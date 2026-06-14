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calciomercato
Provedel, Inter ottimista per due motivi. Si cerca ancora la quadra sulle cifre
L'Inter ha scelto di puntare su Ivan Provedel come sostituto di Yann Sommer. L'attuale portiere della Lazio, nelle idee nerazzurre, andrebbe ad affiancare Josep Martinez, e negli ultimi giorni ha provato ad accelerare per trovare un'intesa sulle cifre, sia con l'agente del giocatore che con la società biancoceleste.
Filtra ottimismo, come scrive Tuttosport: "Provedel per età (32 anni), nazionalità, contratto (scadenza nel 2027) e rendimento (è sempre stato fra i migliori fra i biancocelesti, avendo un calo solo nella stagione '24-25 con Baroni), è risultato essere subito il profilo adatto e l'Inter non ha perso tempo, visto che mercoledì ha incontrato in sede il suo agente Gianni Rava. Un primo faccia a faccia non risolutivo perché, se da un lato non sembra essere un problema insormontabile trovare un accordo per l'ingaggio a Milano - Provedel con la Lazio prende 1 milione netto e vorrebbe raddoppiare, l'Inter ha offerto un biennale da 1.5 non potendo mettere sul piatto uno stipendio superiore a quello di Martinez -, non sarà semplice, come sempre, arrivare alla quadra con Lotito.
Il presidente della Lazio vorrebbe 5 milioni, l'Inter 2-3 e punta forte su due fattori: il primo è relativo al fatto che il club biancoceleste, come comunicato venerdì, sarà obbligato a un mercato a saldo zero e dunque per acquistare nuovi giocatori da consegnare a Gattuso avrà bisogno di cedere; il secondo è che Provedel è oggi un "di più", visto che a Formello è in rampa di lancio Motta e tornerà Mandas dal prestito a Bournemouth. In settimana ci saranno nuovi contatti e a Milano sono ottimisti, in fondo anche con Acerbi, per esempio, nonostante le resistenze di Lotito, nel 2022 si trovò un'intesa".
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