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Sky – Inter su 3 colpi molto onerosi: non solo Frattesi, Stankovic rischia il sacrificio

Sky – Inter su 3 colpi molto onerosi: non solo Frattesi, Stankovic rischia il sacrificio - immagine 1
I nerazzurri hanno degli obiettivi molto chiari per quanto riguarda il mercato in entrata: per questo motivo potrebbero servire delle uscite
Fabio Alampi Redattore 

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Proseguono le manovre di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione. Gianluca Di Marzio, in collegamento con Sky Sport, ha fatto il punto su quelle che potrebbero essere le prossime mosse dei nerazzurri: gli obiettivi sono chiari, e rispondono ai nomi di Provedel per la porta, Solet per la difesa, Jones a centrocampo e Palestra come esterno.

Sky – Inter su 3 colpi molto onerosi: non solo Frattesi, Stankovic rischia il sacrificio- immagine 2
Getty Images

Operazioni che hanno costi differenti ma importanti. L'Inter, per completare queste 4 operazioni, potrebbe dover fare anche delle uscite: per questo si sta concentrando sul discorso Frattesi, e potrebbe sacrificare anche Stankovic (appena riportato a casa dal Club Brugge) per queste operazioni ritenute importanti da Chivu per il presente, non soltanto per il futuro.

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