Proseguono le manovre di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione. Gianluca Di Marzio, in collegamento con Sky Sport, ha fatto il punto su quelle che potrebbero essere le prossime mosse dei nerazzurri: gli obiettivi sono chiari, e rispondono ai nomi di Provedel per la porta, Solet per la difesa, Jones a centrocampo e Palestra come esterno.