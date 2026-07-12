In UK – L’Inter non molla Jones e studia una nuova offerta. Ma il Liverpool…

Curtis Jones è il primo nome sulla lista dell'Inter per quel che concerne il centrocampo. Chivu necessita di un rinforzo anche in mediana e il profilo del centrocampista del Liverpool risponde all'identikit tracciato dal tecnico.

Dall'Inghilterra arrivano conferme della volontà dell'Inter di non mollare la pista: "L’Inter sta valutando una nuova offerta per Curtis Jones nonostante un approccio da 25 milioni di euro sia stato immediatamente respinto.

Il Liverpool è pronto a trattenere Jones se la valutazione di oltre 40 milioni di euro non verrà soddisfatta. Si è ancora in attesa di nuovi colloqui formali. L’ultimo approccio verbale dell’Inter aveva portato il Liverpool a concludere che un accordo non fosse possibile, ma la squadra italiana sta attualmente discutendo una nuova proposta", scrive Ben Jacobs, esperto di mercato di Teamtalk.