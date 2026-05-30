Bayern-Bisseck, ecco come stanno le cose e la valutazione che fa l’Inter

"Sotto certe cifre, dunque, non c’è proprio la disponibilità ad ascoltare. Se l’asticella sarà già alta, invece, certi ragionamenti si potranno fare", scrive il CorSport

Matteo Pifferi Redattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 08:46)

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Yann Bisseck ha disputato una grande stagione e, nonostante non sia stato convocato dal CT Nagelsmann per i Mondiali, è oggetto di interesse di diversi top club. Il Bayern Monaco è tra questi visto che i bavaresi vogliono rinforzare e ringiovanire il loro reparto difensivo:

"Al Bayern piace Bisseck. L’indiscrezione ormai rimbalza in tutta la Germania. Con l’Inter, però, il club bavarese non si è fatto avanti. Potrebbe farlo a breve, evidentemente, tenuto conto che siamo appena alla fine di maggio. E, per di più, il difensore tedesco non sarà nemmeno “distratto” dal Mondiale, non essendo stato convocato dal ct Nagelsmann. Tutto ciò, però, non significa che il club nerazzurro non sia pronto ad affrontare la situazione.

Tutto il contrario, in viale Liberazione c’è piena consapevolezza che, dopo la stagione appena conclusa, nella quale insieme a prendersi il posto da titolare, ma ha certamente alzato il suo livello, Bisseck avrebbe attirato l’attenzione. E non solo di club non di primissimo piano come il Crystal Palace lo scorso agosto.

Cosa significa, però, che l’Inter non solo non sia preoccupata, ma abbia anche una sorta di piano? Innanzitutto seppur non incedibile, la quotazione di Bisseck ha ormai superato i 40 milioni. Sotto certe cifre, dunque, non c’è proprio la disponibilità ad ascoltare. Se l’asticella sarà già alta, invece, certi ragionamenti si potranno fare.

Con la condizione imprescindibile che il ricavato di un’eventuale vendita permetta di portare alla corta di Chivu un sostituto non solo adeguato, ma che possa anche dare l’opportunità di un salto di qualità. Se Bisseck, infatti, con i suoi 26 anni da compiere il prossimo 29 novembre, è un giocatore ancora nella sua fase di crescita, chi, nel caso, prenderà il suo posto dovrà essere un difensore top. E c’è un nome in particolare che stuzzicherebbe l’Inter più di tutti: Ruben Dias del Manchester City", scrive il Corriere dello Sport.