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Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile rinforzo per l'Inter in difesa, tenuto conto del fatto che Stones era infortunato e non sembrava dare troppe garanzie. Ieri l'ex City è subentrato nel secondo tempo per mettere minuti nelle gambe e ritrovare la condizione.

Ma non è da escludere che l'Inter possa guardare al mercato di gennaio per cercare di cogliere un'occasione nel reparto difensivo. Ed ecco spuntare un nome nuovo, in uscita dalla Premier. A farlo è Fabrizio Romano su Youtube:

Getty Images

"Dalla Premier League possono spuntare occasioni e Un nome a cui invito a fare attenzione, vedremo se per il mercato inglese, se per il mercato italiano o altrove o per chi cercherà difensori è Ayden Heaven, difensore giovane del Manchester United, preso dalle giovanili dell'Arsenal, ha 20 anni, molto giovane che ha trovato spazio con Carrick ma con Pochettino ha trovato sempre meno spazio, col Brentford non ha giocato neanche un minuto e non era neanche in panchina. Heaven vorrebbe lasciare lo United a gennaio, vorrebbe giocare di più. Occhio perché può spuntare un'occasione in prestito eventualmente anche per l'Italia"