I nerazzurri seguono da tempo l'attaccante classe 2010 del Losanna, ma non sono gli unici
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L'Inter rimane sempre molto attenta per quanto riguarda il mercato dei giovanissimi. Uno dei profili seguiti da tempo dai nerazzurri è quello di Tegra Bolongo, attaccante svizzero di origini congolesi. Un gigante di quasi 2 metri, classe 2010, mancino di piede, che deve ancora compiere 16 anni (li compirà il 24 settembre) e del quale si parla un gran bene.
Già nel giro delle Nazionali giovanili elvetiche, Bolongo è finito nel mirino di numerosi club europei: secondo Sportitalia , in Italia oltre all'Inter avrebbe preso informazioni anche la Juventus.
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