Arrivano importanti novità sul futuro di Curtis Jones, primo obiettivo dell'Inter per rinforzare il centrocampo sul mercato

Marco Astori
Guarro e Pace Ep 12

GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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Arrivano importanti novità sul futuro di Curtis Jones, primo obiettivo dell'Inter per rinforzare il centrocampo sul mercato.

Curtis Jones

L'inglese, fa sapere Fabrizio Romano, non va neanche in panchina oggi nel Liverpool in amichevole.

Inter, nuovo assalto a Curtis Jones
Getty

Il club spiega che l'esclusione è per motivi precauzionali, mentre l’Inter ci lavora ormai da mesi ma senza avvicinarsi alla richiesta da 40 milioni del Liverpool. Ore importanti su questo fronte.

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