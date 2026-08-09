Arrivano importanti novità sul futuro di Curtis Jones, primo obiettivo dell'Inter per rinforzare il centrocampo sul mercato
GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Arrivano importanti novità sul futuro di Curtis Jones, primo obiettivo dell'Inter per rinforzare il centrocampo sul mercato.
L'inglese, fa sapere Fabrizio Romano, non va neanche in panchina oggi nel Liverpool in amichevole.
Il club spiega che l'esclusione è per motivi precauzionali, mentre l’Inter ci lavora ormai da mesi ma senza avvicinarsi alla richiesta da 40 milioni del Liverpool. Ore importanti su questo fronte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Moretto: "Non solo Kamate, un altro giovane può lasciare l'Inter". Romano: "Bovio..."
Mercato Inter
Sky - Esterno Inter, non solo Diaby: "Prese informazioni anche per..."
Mercato Inter
Di Marzio - L'Inter vende Kamate all'Espanyol: cifre e dettagli dell'affare
Esclusive
FCINTER1908 / Bovio incanta, l’Inter si era già mossa: la verità sul contratto in scadenza
Mercato Inter
Musmarra: "Lamine Sy, vi do questo nome mai uscito per l'Inter. E novità grossa su Thuram"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti