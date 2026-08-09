L'assenza del centrocampista nell'amichevole contro il Monaco, ha fatto nascere qualche dubbio ai tifosi

Gianni Pampinella
Curtis Jones nervoso

VIDEO / Curtis Jones aspetta l'Inter: quanto nervosismo con il Liverpool

ChatGPT Image 9 ago 2026, 14_24_44

Oggi il Liverpool è impegnato nell'amichevole contro il Monaco. A far notizia, però, è l'assenza di Curtis Jones. Il centrocampista non figura nemmeno in panchina. La risposta che arriva dal club è che il giocatore è stato escluso per motivi precauzionali. Il giornalista di Liverpool Echo, Ian Doyle, aggiunge ulteriori dettagli: "Curtis Jones ha un problema all'anca e per questo non viene rischiato oggi".

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Getty Images

Tra i tanti commenti dei tifosi Reds si è insinuato il dubbio che il vero problema dell'inglese sia l'Inter. Infatti molti credono che quello di Jones sia il classico infortunio diplomatico. "Probabilmente dalla sua iconica camminata arriverà alla settimana della moda di Milano", ha scritto un tifoso. "Precauzione - nel caso in cui si infortuni e quindi non passi le visite mediche all'Inter?", ha scritto un altro.

Curtis Jones

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