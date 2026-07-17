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L'Inter è alla ricerca di un esterno destro. Il laterale del Tottenham, Djed Spence, non è l'unico nome sulla lista della dirigenza nerazzurra che vuole chiudere il prima possibile.

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Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Non verranno abbandonate le altre possibili alternative: nella stessa semifinale mondiale di mercoledì, Nahuel Molina ha dimenticato Gordon alle spalle nell’azione dell’1-0, ma l’argentino rimane nella lista. Se il costoso Guela Doué dello Strasburgo è considerato dai dirigenti un po’ troppo difensivo, in Vanderson del Monaco c’è chi vede dei tratti (lontani) dell’Hakimi che fu".