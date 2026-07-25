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Dopo giorni di stand by, l'Inter è pronta a pigiare il pedale dell'acceleratore e a presentarsi al via del campionato con i volti nuovi richiesti da Cristian Chivu per rinforzare la squadra. A tal proposito, scrive la Gazzetta dello Sport:

"La società ha sempre continuato a ribadire che non c’è fretta e che non c’è necessità di agire con furia, nonostante manchi meno di un mese all’inizio del campionato e al netto del fatto che c’è bisogno di un paio di centrali, di un esterno a destra e magari anche di un ulteriore rinforzo in mezzo se si creeranno i giusti presupposti".

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"Il Cuti in questo scenario si inserisce come un’opportunità che, al giusto prezzo e alle giuste condizioni, l’Inter non intende farsi scappare. Anche a costo di rivedere le priorità in entrata e la distribuzione del budget da piazzare".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)