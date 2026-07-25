Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Da fine maggio ad oggi le strategie di mercato dell'Inter sono completamente cambiate, così come le priorità. Il motivo lo racconta oggi Tuttosport.

Getty

"La società nerazzurra aveva la necessità di acquistare uno o due difensori centrali - molto dipenderà dal "recupero" di Pavard - in virtù degli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian, ma nella prima parte dell'estate aveva scelto di cominciare il mercato cercando il sostituto di Dumfries (vedi Palestra e Khalaili).

Getty

Il fatto che il Tottenham abbia proposto Romero, considerato da Chivu e dirigenti un centrale che aumenterebbe ancora di più la forza della retroguardia, ha però cambiato i piani".