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L'Inter ha scelto: la priorità sul mercato in questo momento è Cristian Romero. Il club nerazzurro sta concentrando tutte le sue forze, economiche e non solo, sull'argentino, nonostante le cifre molto elevate per portare a termine l'operazione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, "con gli emolumenti siamo oltre i limiti standard stabiliti da Oaktree.

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Ovvero, 25 milioni per il cartellino e 2,5 come ingaggio, in modo da non superare i 10 milioni come costo annuo. Ebbene, lo stipendio sarebbe il doppio ed evidentemente pure la richiesta del Tottenham è doppia: una cinquantina di milioni per lasciar andare Romero. Senza rimpianti, peraltro, tenuto conto che non è una prima scelta di De Zerbi, deciso a puntare su Van Hecke, acquistato dal Brighton per 60 milioni.

L’Inter, chiaramente, ha tutta l’intenzione di lavorare per abbassare il prezzo e, magari, anche per strappare una formula più favorevole, magari un prestito con obbligo condizionato, in linea con gli accordi presi un anno fa con il Manchester City per Akanji. Il via libera definitivo all’eccezione, però, dovrà comunque darlo Oaktree. Intanto, la partita è aperta".