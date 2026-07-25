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Intervenuto nel suo ultimo video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha aggiornato così sulla trattativa per il Cuti Romero in casa Inter: "Ribadisco le informazioni che vi ho dato: qualcuno ha smentito l'incontro tra l'Inter e gli agenti, ma il contatto c'è stato.

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L'Inter sta trattando col Cuti Romero: che ci sia l'apertura del giocatore non c'è dubbio, bisogna trovare un accordo economico e si sta lavorando su questo. L'Inter ha già parlato col Tottenham, i club sono in contatto: da quel punto di vista l'apertura degli Spurs c'è.

Lato club l'Inter sta già lavorando, lato giocatore deve fare una scelta a livello di monte ingaggi e accordi economici col ragazzo. E' un discorso reale e assolutamente in piedi. C'è concorrenza e ci vuole prudenza e velocità, ma l'Inter per Romero c'è e ci prova".