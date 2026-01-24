FC Inter 1908
Sky – Palacios, addio Inter: prestito all’Estudiantes. Ecco condizioni e cifre

Dopo gli affari sfumati in estate, può essere la volta buona per la partenza del centrale argentino, che non trova spazio in nerazzurro
Marco Astori
Tomas Palacios è vicino a lasciare l'Inter nel mercato di gennaio: dopo gli affari sfumati in estate, può essere la volta buona per la partenza del centrale argentino, che non trova spazio in nerazzurro.

Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il club nerazzurro è vicino all'accordo con l'Estudiantes per il prestito del classe 2003: c'è fiducia per l'ok definitivo del calciatore. Ore decisive.

Le ultime di Gianluca Di Marzio

Inter ed Estudiantes sono vicini all’accordo per il prestito (con diritto di riscatto fissato tra i 6/7 milioni di euro) di Tomás Palacios. Aumenta la fiducia anche per avere l’ok del calciatore che, al momento, ha rifiutato diverse offerte. Con la maglia nerazzurra l’argentino classe 2003 ha collezionato 3 presenze nella stagione 2024/2025

