Romano – Inter, Palacios va al Santos: i dettagli dell’operazione e la formula
Tomas Palacios si appresta a lasciare l'Inter per diventare un nuovo giocatore del Santos
La trattativa è ormai in dirittura d'arrivo. Ecco gli aggiornamenti e i dettagli che aggiunge Fabrizio Romano:
"Tomas Palacios al Santos, accordo raggiunto dopo che non è andata in porto la trattativa con il Basilea. L'Inter ha dato il via libera per il viaggio.
Si tratta di un prestito con stipendio coperto al 100% dal Santos e diritto di riscatto a poco più di 10 mln di euro. Palacios ha già accettato il trasferimento", spiega Romano che poi aggiunge:
"L'Inter ha anche il 30% sulla rivendita ma solo nel caso in cui il Santos decidesse di riscattarlo nel 2026 a 10 mln di euro"
