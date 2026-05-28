I nerazzurri affronteranno la formazione di Karlsruhe il prossimo 26 luglio al BBBank Wildpark, impianto di casa dei biancoblu, con il calcio d'inizio in programma alle 16:30. Quella tra Inter e Karlsruher SC sarà una partita inedita: le due squadre non si sono mai affrontate né in gare ufficiali né in amichevole. Tutte le informazioni relative ai biglietti saranno comunicate nei prossimi giorni sui canali ufficiali del Karlsruher SC.