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Inter, il 26 luglio amichevole contro il Karlsruher. Tutte le date della preseason dei nerazzurri

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Il club nerazzurro ha reso noto che a conclusione del ritiro in Germania si giocherà l'amichevole contro la formazione della Zweite Bundesliga
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Inizia a prendere forma la stagione 2026/27 dell'Inter: i Campioni d'Italia si alleneranno in Germania dal 16 al 25 luglio a Donaueschingen, Baden-Württemberg.

Il ritiro si concluderà con l'amichevole di domenica 26 luglio contro il Karlsruher SC, squadra che milita in 2.Bundesliga, seconda divisione del calcio tedesco.

Inter Chivu
Getty Images

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I nerazzurri affronteranno la formazione di Karlsruhe il prossimo 26 luglio al BBBank Wildpark, impianto di casa dei biancoblu, con il calcio d'inizio in programma alle 16:30. Quella tra Inter e Karlsruher SC sarà una partita inedita: le due squadre non si sono mai affrontate né in gare ufficiali né in amichevole. Tutte le informazioni relative ai biglietti saranno comunicate nei prossimi giorni sui canali ufficiali del Karlsruher SC.

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L'amichevole in Germania si aggiunge al calendario dell'estate nerazzurra in vista dell'inizio della stagione 2026/27 dopo l'annuncio dell'amichevole a Hong Kong contro il Manchester City e quello relativo alle gare contro Juventus e Milan a Perth.

LE DATE DELLA PRESEASON NERAZZURRA

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    • Giovedì 16 luglio - sabato 25 luglio: ritiro a Donaueschingen, Baden-Württemberg

    • Domenica 26 luglio, ore 16:30: Karlsruher SC-Inter, BBBank Wildpark (Karlsruhe)

    • Sabato 1 agosto: Manchester City-Inter, Kai-Tak Stadium (Hong Kong)

    • Mercoledì 5 agosto: Milan-Inter, Optus Stadium (Perth)

    • Sabato 8 agosto: Juventus-Inter, Optus Stadium (Perth)

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