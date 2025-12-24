L'Inter continua a monitorare diversi profili per la fascia destra. Il preferito rimane Marco Palestra, per il quale si tornerà a parlare domenica con l'Atalanta, club che ne detiene il cartellino. Così scrive Tuttosport: "Il sogno rimane sempre Palestra, attualmente al Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta. Per strapparlo alla Dea servono 40 milioni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter-Palestra, se ne riparla domenica. Occhio a Bellanova, sullo sfondo Dodò
calciomercato
Inter-Palestra, se ne riparla domenica. Occhio a Bellanova, sullo sfondo Dodò
L'esterno dell'Atalanta, attualmente in prestito al Cagliari, rimane il preferito dei nerazzurri per la fascia destra
Se ne riparlerà domenica, quando a margine della sfida della New Balance Arena l'Inter proverà a sondare il terreno per il classe 2005 e capire al tempo stesso se i bergamaschi possano vacillare già in questa finestra di mercato di fronte a una maxi-offerta. Da non escludere che i dialoghi possano allargarsi a Bellanova, che quest'anno sta trovando meno spazio anche se l'Atalanta lo valuta sui 20 milioni. Tanti, forse troppi per un elemento che l'Inter non riscattò nel 2023, quando ne costava solo 7. Sullo sfondo resta il brasiliano Dodò, ma molto dipenderà dai piani della nuova Fiorentina targata Paratici".
© RIPRODUZIONE RISERVATA