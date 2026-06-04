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calciomercato
Inter, per Palestra serve offerta più alta: oggi un passaggio non banale. Tre nomi per la difesa
L'Inter ha scelto Marco Palestra per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries. Prosegue la trattativa con l'Atalanta per l'esterno, potrebbe esserci una svolta nella giornata di oggi.
"Il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio lavorano su più dossier contemporaneamente: consapevoli dell’imminente addio di Denzel Dumfries che ha trovato con il Real Madrid l’accordo per mettersi a disposizione di Mourinho, si sono intensificati i contatti con l’Atalanta. I nerazzurri — che già hanno messo sul piatto 40 milioni più 5 di bonus per l’esterno Marco Palestra, senza trovare un’intesa — dovranno alzare l’offerta. I Percassi hanno fissato a 50 milioni il prezzo. La chiave può essere rappresentata dal giovane Matteo Cocchi, il terzino 2007 da inserire nell’affare: guarda caso, oggi passerà sotto la gestione di Alessandro Lucci, lo stesso procuratore di Palestra", rivela il Corriere della Sera.
"L’Inter è in pole per il talento ma occhio al Manchester City di Maresca e al sondaggio effettuato nelle ultime ore dalla Juventus. Spalletti stima l’esterno ma le cifre dell’operazione sembrano fuori mercato per i bianconeri. Peraltro la difesa dovrà essere ringiovanita, dopo l’addio di Acerbi: in corsa ci sono Oumar Solet da prelevare in prestito con obbligo dall’Udinese o Gianluca Mancini qualora non decollasse la trattativa per il rinnovo con la Roma. Evan Ndicka è la terza scelta", aggiunge il quotidiano.
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