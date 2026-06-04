"Il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio lavorano su più dossier contemporaneamente: consapevoli dell’imminente addio di Denzel Dumfries che ha trovato con il Real Madrid l’accordo per mettersi a disposizione di Mourinho, si sono intensificati i contatti con l’Atalanta. I nerazzurri — che già hanno messo sul piatto 40 milioni più 5 di bonus per l’esterno Marco Palestra, senza trovare un’intesa — dovranno alzare l’offerta. I Percassi hanno fissato a 50 milioni il prezzo. La chiave può essere rappresentata dal giovane Matteo Cocchi, il terzino 2007 da inserire nell’affare: guarda caso, oggi passerà sotto la gestione di Alessandro Lucci, lo stesso procuratore di Palestra", rivela il Corriere della Sera.