Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter, da Dumfries e Palestra fino a Mancini: "Dumfries, in gran segreto in Olanda, ha completato le visite mediche, autorizzate dall'Inter che ha eccellenti rapporti col Real Madrid. Dumfries non ha giocato con l'Olanda, non si è allenato oggi perché è stato sottoposto alle visite mediche del Real Madrid, il contratto molto probabilmente sarà di 4 anni, per un giocatore di 30 anni è una cosa molto rara al Real Madrid. Di solito il Real con gli over 30 si è spinto su contratti diversi, pronto un quadriennale per Dumfries. Oggi in Italia si era detto che il Real avrebbe parlato con l'Inter per trattare e invece no. Il Real ieri ha detto, tramite gli agenti di Dumfries, che avrebbe pagato la clausola. Oggi il Real ha mandato all'Inter un documento ufficiale per dire che la clausola sarà attivata e Dumfries è stato autorizzato a fare le visite mediche. Niente trattativa tra club, si paga la clausola senza negoziazione"