"La scelta c'è ma è ancora legata al solito rompicapo. Gattuso è pronto a rilanciare Mandas titolare, se il portierino greco tornerà alla base, ma il Bournemouth continua a trattarne il riscatto. Ieri Rino ha parlato velocemente con Provedel, che potrebbe invece rimanere fino alla scadenza (2027), ma solo da primo e quindi in caso di addio definitivo di Christos. Nell'eventualità contraria, Ivan sarebbe pronto ad accettare la corte dell'Inter e a giocarsi le sue cartecon Martinez, ma la Lazio pretenderebbe comunque 5 milioni di conguaglio. Ieri c'è stato un incontro interlocutorio a Formello fra Fabiani e Rava, l'agente di Provedel, in cui è stata spiegata tutta la situazione. Bisogna attendere gli sviluppi di Mandas. Motta tornerà invece a fare il secondo, questo è certo".