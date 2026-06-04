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Messaggero – Provedel, ecco quanto chiede la Lazio: “Non esclusa una sua permanenza, solo se…”
Con Sommer in scadenza di contratto, l'Inter ha scelto di puntare su Martinez come titolare. Il club nerazzurro avrebbe già individuato anche l'altro portiere da inserire nella rosa di Chivu: Provedel. Queste le novità sul portiere della Lazio, riportate dal Messaggero:
"La scelta c'è ma è ancora legata al solito rompicapo. Gattuso è pronto a rilanciare Mandas titolare, se il portierino greco tornerà alla base, ma il Bournemouth continua a trattarne il riscatto. Ieri Rino ha parlato velocemente con Provedel, che potrebbe invece rimanere fino alla scadenza (2027), ma solo da primo e quindi in caso di addio definitivo di Christos. Nell'eventualità contraria, Ivan sarebbe pronto ad accettare la corte dell'Inter e a giocarsi le sue cartecon Martinez, ma la Lazio pretenderebbe comunque 5 milioni di conguaglio. Ieri c'è stato un incontro interlocutorio a Formello fra Fabiani e Rava, l'agente di Provedel, in cui è stata spiegata tutta la situazione. Bisogna attendere gli sviluppi di Mandas. Motta tornerà invece a fare il secondo, questo è certo".
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