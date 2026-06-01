"L’allenatore che l’ha abbracciato con stupore a San Siro e, da avversario, gli ha sussurrato soltanto: «Sei proprio forte...». I compagni di Nazionale che hanno fatto proselitismo già quando lo hanno incrociato a Coverciano, gli stessi che scherzavano con lui anche quando hanno giocato contro un mese e mezzo fa: gli indicavano con sorrisetto malizioso lo spogliatoio nerazzurro, immaginando un giorno in cui sarebbe potuto entrarci davvero. La dirigenza che ha un’idea antica e consolidata, quella che si continua a vincere solo conservando un’anima forte italiana. La proprietà del fondo californiano che ha capito quanto sia necessario sparare un unico grosso colpo di cannone sul mercato. C’è tutta un’Inter, in ogni ordine e grado, nel segreto del campo e delle scrivanie, che lavora per arruolare Marco Palestra, il vero “eletto” per questa campagna acquisti. È vero che serve un navigato portiere di riserva, che in difesa bisognerà aggiungere un paio di centrali, che in mezzo è necessaria una mezzala capace di accendersi e, più in là, si cercherà anche una sorpresa alla voce trequarti/punte, ma l’atalantino viene prima di tutti gli altri", rivela La Gazzetta dello Sport.