L'Inter è molto attiva sul mercato: l'obiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di dare a Chivu la squadra al completo il prima possibile

Andrea Della Sala Redattore 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 13:16)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter è molto attiva sul mercato: l'obiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di dare a Chivu la squadra al completo il prima possibile. In quest'ottica l'area sportiva sta portando avanti diverse operazioni.

"L’Inter in una settimana ha prolungato il contratto di Christian Chivu per un’altra stagione, nuova scadenza al 30 giugno 2028(con rivisitazione verso l’alto dell’ingaggio), mettendo l’allenatore ancor di più al centro di un progetto chiaro e lineare. E impostato una serie di trattative che potrebbe chiudere prima dell’inizio della pre-season dando così la possibilità a Chivu di integrare sin da subito i calciatori che arriveranno. Chiamasi programmazione, peraltro messa in pratica nei tempi e nei modi giusti. Per la fascia destra il club aveva un solo nome in testa per sostituire Dumfries che andrà al Real Madrid: Marco Palestra, il giocatore ideale per il presente e su cui costruire il futuro", sottolinea Sportitalia.

"Detto e fatto, perché il recente confronto con l’Atalanta è stato quello decisivo per raggiungere un’intesa di massima da ratificare a stretto giro. Per Palestra l’Inter investirà 50 milioni, fra base fissa e bonus. Costerà decisamente meno invece Ivan Provedel, un signor portiere preso a costi di saldo dalla Lazio e perfetto per affiancare Martinez. Impostate e avanzate anche le trattative per Solet dell’Udinese e Jones del Liverpool. L’Inter va forte, le altre (Napoli a parte) decisamente meno", aggiunge il quotidiano.