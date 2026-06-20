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fcinter1908 calciomercato mercato inter Palmeri: “Nico Paz non sicuro di rimanere al Real Madrid? Non è che forse l’Inter…”
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Palmeri: “Nico Paz non sicuro di rimanere al Real Madrid? Non è che forse l’Inter…”
La riflessione del giornalista di Sportitalia a proposito dell'argentino che piace non poco al club nerazzurro
Il futuro di Nico Paz sembra essere tutto d'un tratto meno certo del previsto. Le voci sul suo conto si rincorrono in queste ore, perché l'asse tra Como e Real Madrid potrebbe essere meno saldo di quanto si potesse immaginare. L'Inter intanto sta portando avanti altre piste, ma non ha mai nascosto l'interesse per l'argentino. Come finirà quindi la telenovela? Ancora presto per dirlo.
Sul tema però si è espresso Tancredi Palmeri. Questo il punto di vista del giornalista di Sportitalia, condiviso sul suo profilo X: "Ma con Nico Paz improvvisamente non più sicuro di rimanere al Real Madrid, ma non è che l’Inter forse si è giocata troppo presto la fiche da 50 milioni?…".
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