Il futuro di Nico Paz sembra essere tutto d'un tratto meno certo del previsto. Le voci sul suo conto si rincorrono in queste ore, perché l'asse tra Como e Real Madrid potrebbe essere meno saldo di quanto si potesse immaginare. L'Inter intanto sta portando avanti altre piste, ma non ha mai nascosto l'interesse per l'argentino. Come finirà quindi la telenovela? Ancora presto per dirlo.