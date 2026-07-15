GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Benjamin Pavard vuole riprovarci. Dopo l’annata in prestito al Marsiglia e il mancato riscatto da parte del club francese, il difensore classe 1996 è tornato a Milano e vuole restare all’Inter.

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Pavard vuole giocarsi le proprie chance di permanenza e vorrebbe una nuova occasione, nonostante il club nerazzurro abbia messo in preventivo una cessione fissato il prezzo tra i 12 e i 15 milioni, la stessa cifra pattuita col Marsiglia in caso di riscatto.

In queste settimane, però, non sono arrivate offerte in viale della Liberazione e per questo motivo non è da escludere a priori la permanenza di Pavard all’Inter:

“Già con l’inizio del ritiro in Germania si capirà se ci sono possibilità oppure no di ricostruire il rapporto con i compagni di squadra” scrive il Corriere dello Sport.

Il motivo della rottura che ha portato alla separazione nelle ultime ore del mercato estivo della scorsa stagione risale all’ultimo periodo della stagione 2024/25.

“Pavard aveva chiuso nel peggiore dei modi saltando la semifinale di ritorno di Champions League con il Barcellona e poi scendendo in campo nella debacle con il Paris Saint-Germain. Non solo, per il medesimo problema alla caviglia l’ex Bayern Monaco aveva saltato il Mondiale per club negli Stati Uniti salvo però pochi giorni dopo essere immortalato in Sardegna a giocare a padel con l'ex rossonero Theo Hernandez”.

Episodi che hanno incrinato il rapporto con il resto del gruppo e hanno portato all’addio, o forse solo ad un arrivederci.

“Il prossimo capitolo è ancora da scrivere, la risposta arriverà dal gruppo e in ogni caso se Pavard restasse, l’Inter dovrebbe inserire un solo difensore per completare il reparto arretrato a livello numerico” chiosa il Corriere dello Sport.