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Djed Spence è il nome che secondo la Gazzetta dello Sport è in cima alla lista dell'Inter. Il giocatore del Tottenham potrebbe sostituire l'ormai andato Denzel Dumfries, con caratteristiche che tanto piacciono a Cristian Chivu. Il gradimento sembra essere reciproco, stando a quanto si legge sul focus proposto dal quotidiano. Questo l'aggiornamento:

"Su questo terreno, poi, ha un peso la volontà dello stesso Djed, fatta recapitare per via indiretta all’Inter: l’Italia è rimasta nel cuore, Milano è diversa da Genova ma due anni fa è stata frequentata quanto basta per poter oggi dire di sì.

Il resto è l’ambizione del club: De Zerbi agli Spurs deve ricostruire, ma non potrà misurarsi con le coppe, mentre con Chivu Spence potrebbe giocare l’amata Champions, vetrina meritata dopo questo Mondiale rivelatore. Nel 3-5-2, ortodossia interista con tratti sempre cangianti, potrebbe muoversi pure a sinistra ed è un plus nelle intenzioni del tecnico romeno: decideranno, come sempre, il possibile incastro economico e lo slalom tra i paletti della proprietà, ma sarà comunque questione di giorni. Il viaggio americano, entusiasmante nel presente, è ormai finito, poi per Spence esisterà solo il futuro...".