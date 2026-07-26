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Il difensore francese, Benjamin Pavard, non è stato riscattato dal Marsiglia ed è rientrato all'Inter. Il giocatore vorrebbe restare, ma il suo futuro è ancora da decidere.

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"Pavard è reduce da un’annata lontano dalla Pinetina e ora vorrebbe restare. L’Inter non ha chiuso a questa eventualità, alla luce dell’atteggiamento diverso mostrato dal francese. Resta, però, la possibilità di una cessione. A quel punto, il club nerazzurro punterebbe ad un sostituto in stile “Acerbi”. Vale a dire un elemento esperto e affidabile a costi limitati. Intanto è stato trovato l’accordo verbale per il rinnovo di Bisseck fino al 2031", spiega il Corriere dello Sport.