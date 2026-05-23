I nerazzurri continuano a sognare il fantasista argentino, ma gli ostacoli sono tanti: il punto della situazione

Fabio Alampi Redattore 23 maggio 2026 (modifica il 23 maggio 2026 | 10:02)

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Il clima intorno a Nico Paz si fa sempre più incandescente. Il fantasista argentino è il sogno di mercato mai celato dell'Inter, e le recenti dichiarazioni di Javier Zanetti non hanno fatto altro che confermare questo interesse. Parole che non sono affatto piaciute a Cesc Fabregas, tecnico del Como, che ha chiuso duramente la porta al club nerazzurro. Senza dimenticare un nuovo ostacolo: Josè Mourinho, destinato a tornare sulla panchina del Real Madrid e intenzionato a dare una chance al prodotto della cantera merengue. Strada complicatissima per l'Inter, ma non definitivamente impossibile, come scrive il Corriere dello Sport: "L'intenzione di Mourinho, infatti, che tornerà ad accomodarsi sulla panchina della Casa Blanca, è proprio quella di tenersi stretto il talento argentino".

Ostacolo Mourinho — "Doccia gelata, quindi, per il club nerazzurro? All'apparenza, sì. Poi è chiaro che non si possa escludere nulla quando si tratta di mercato. Un percorso, però, sembra ormai tracciato. Il Real, seguendo ciò che era già trapelato, eserciterà il suo diritto di recompra e si riprenderà Nico Paz, versando nelle casse del Como 10 milioni. Da lì in poi, toccherà al gioiellino nato a Tenerife giocarsi le sue chances al meglio. Come già sottolineato, Mourinho è pronto ad abbracciarlo, ignorando i desiderata dell'Inter. Che fa parte del suo passato, un passato senz'altro felice, ma non necessariamente destinatario di regali, soprattutto in certe situazioni".

C'è ancora uno spiraglio? — "A Madrid, però, la concorrenza sarà ampia e abbondante, sia sul piano della quantità sia su quello della qualità. Inoltre, Nico Paz raggiungerà lo Special One in ritardo, visto che parteciperà al Mondiale negli Usa e la sua Argentina è decisa ad andare fino in fondo. Significa che uno spiraglio per l'Inter potrebbe riaprirsi? Prematuro ipotizzarlo adesso. Più che altro, però, se il club nerazzurro aveva già previsto di dover aspettare il destino di Nico Paz, dopo gli ultimi sviluppi, i tempi sono destinati ad allungarsi ulteriormente, peraltro con speranze azzerate o quasi".