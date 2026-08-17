Getty Images

Negli ultimi giorni è entrato nel vivo il mercato dell'Inter e nelle ultime due settimane potrebbero verificarsi diversi movimenti sia in entrata che in uscita. Molto dipenderà anche dal futuro di Luis Henrique che potrebbe vestire la maglia della Roma.

In caso di partenza del brasiliano, il club nerazzurro potrebbe tornare alla ricerca di un esterno e uno dei nomi che è stato accostato all'Inter è stato quello di Ivan Perisic. Il procuratore del giocatore croato, Frane Jurcevic, intervenuto ai microfoni di TV Nerazzurra ha dichiarato: "Al momento, sul fronte Perisic-Inter, non si muove nulla. Attendiamo sviluppi".

(Tv Nerazzurra)