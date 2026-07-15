L'Ansa fa il punto sul mercato in entrata dell'Inter
VIDEO / Moretto a FCINTER1908: "Proposto Kovacic! E l'Inter ha risposto..."
Dopo lo stop all'arrivo dell'israeliano Anan KHALAILI, l'Inter continua a cercare un sostituito di Denzel DUMFRIES sulla fascia: il cime alla lista dei desideri nerazzurri c'è Djed SPENCE del Tottenahm. Continuano le voci sul clamoroso ritorno di Ivan PERISIC. Al croato potrebbe unirsi, a centrocampo, il connazionale Mateo KOVACIC ormai fuori dai programmi del Manchester City. In difesa piace sempre Trevot CHALOBAH ma la trattativa con il Chelsea non è semplice.
Cristian Chivu vorrebbe anche valutare Benjamin PAVARD, di rientro dal prestito all'Olympique Marsiglia. E intanto l'ormai ex Yann SOMMER, rimasto svincolato dopo la fine del contratto con l'Inter, ha firmato un accordo triennale coi belgi del Bruges, che l'hanno annunciato ufficialmente
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