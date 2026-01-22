L’Inter, dopo aver scandagliato il mercato alla ricerca di un calciatore con le caratteristiche di Ivan Perisic, ha deciso di fare all-in proprio sull’ex di turno

Marco Astori Redattore 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 08:17)

L'Inter ha scelto e non vuole tornare indietro: dopo aver scandagliato il mercato nazionale e internazionale per trovare un calciatore con le caratteristiche di Ivan Perisic, ha deciso di fare all-in proprio sull’ex di turno. Lo spiega oggi Tuttosport: "Per abilità, esperienza, testa e fame di vittoria il “brate” croato è ritenuto da tutti, allenatore e dirigenza, come l’innesto perfetto per rinforzare la fascia destra nerazzurra.

A tal proposito ieri pomeriggio in Viale della Liberazione si è svolto un meeting di mercato tra Chivu e i vertici interisti che ha avuto come oggetto principale il ritorno del tornante in forza al Psv. Sebbene a Eindhoven non vogliano lasciar partire uno dei capitani della squadra, se non a fronte di un’offerta rilevante per il cartellino del calciatore, a Milano sono altresì convinti che l’affare possa comunque andare in porto, vista la volontà comune dell’Inter e del giocatore di vivere un’ultima “last dance” in questa seconda parte di stagione.

Attenzione, Perisic in Olanda sta comunque bene, difficilmente forzerà la mano per andarsene, ma l’essere di nuovo protagonista con la maglia dell’Inter è un’idea che stuzzica parecchio il giocatore. Per un desiderio che sarebbe dovuto restare segreto, ma che ora è conosciuto da tutti, motivo per cui il prossimo 2 febbraio, quando Ivan compirà 37 anni, potrebbe essere lui stesso il regalo migliore per l’Inter e per il proseguo della sua carriera".