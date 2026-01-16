"A proposito di esterno, in questo caso «a tutta fascia»: l’Inter valuta. Diouf contro il Lecce ha fatto fatica, in attesa di Dumfries tutto è sulle spalle di Luis Henrique. Il ritorno di Perisic è un’idea stuzzicante, ma c’è da abbattere la forte resistenza del Psv", scrive il Corriere della Sera.

"E tra i pensieri di Beppe Marotta e Piero Ausilio c’è già l’estate: con l’Atletico Madrid è nata l’idea di uno scambio tra Davide Frattesi (che piace anche al Nottingham Forest) e Nico Gonzalez, l’ex Juventus, ma nel caso se ne parla per giugno. Tra l’altro, il Frattesi incisivo ammirato dalla panchina contro il Lecce può essere un elemento prezioso, data l’assenza di Calhanoglu", aggiunge il quotidiano.