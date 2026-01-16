FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Perisic idea stuzzicante. Frattesi? Ipotesi di uno scambio importante, ma per giugno

calciomercato

Inter, Perisic idea stuzzicante. Frattesi? Ipotesi di uno scambio importante, ma per giugno

Inter, Perisic idea stuzzicante. Frattesi? Ipotesi di uno scambio importante, ma per giugno - immagine 1
L'Inter lavora alla ricerca di un esterno destro per tamponare l'assenza di Dumfries infortunato. E ascolta le offerte per Frattesi
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter lavora alla ricerca di un esterno destro per tamponare l'assenza di Dumfries infortunato. E ascolta le offerte per Frattesi, per ultime quelle provenienti dall'Inghilterra.

Inter, Perisic idea stuzzicante. Frattesi? Ipotesi di uno scambio importante, ma per giugno- immagine 2
Getty Images

"A proposito di esterno, in questo caso «a tutta fascia»: l’Inter valuta. Diouf contro il Lecce ha fatto fatica, in attesa di Dumfries tutto è sulle spalle di Luis Henrique. Il ritorno di Perisic è un’idea stuzzicante, ma c’è da abbattere la forte resistenza del Psv", scrive il Corriere della Sera.

Inter, Perisic idea stuzzicante. Frattesi? Ipotesi di uno scambio importante, ma per giugno- immagine 3
MILAN, ITALY - JANUARY 04: Davide Frattesi of FC Internazionale arrives ahead of the Serie A match between FC Internazionale and Bologna FC 1909 at Giuseppe Meazza Stadium on January 04, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"E tra i pensieri di Beppe Marotta e Piero Ausilio c’è già l’estate: con l’Atletico Madrid è nata l’idea di uno scambio tra Davide Frattesi (che piace anche al Nottingham Forest) e Nico Gonzalez, l’ex Juventus, ma nel caso se ne parla per giugno. Tra l’altro, il Frattesi incisivo ammirato dalla panchina contro il Lecce può essere un elemento prezioso, data l’assenza di Calhanoglu", aggiunge il quotidiano.

Leggi anche
Dalla Turchia – Inter, no a offerta Galatasaray per Calhanoglu: “Programmata nuova...
Inter, vertice di mercato: rotti gli indugi, arriva un esterno! Perisic? Ecco cosa si è deciso

© RIPRODUZIONE RISERVATA