Romano: “Rinnovo contratto Esposito? Ecco cosa fanno trasparire entourage Pio e Inter”

"Oggi l'Inter fa trasparire, così come l'entourage di Pio Esposito, una grandissima serenità. Non c'è l'urgenza o l'ansia del rinnovo di contratto. L'Inter ha già fatto il contratto a Pio Esposito, sicuramente se Pio Esposito continuerà così, adeguare il contratto sarà una delle priorità dell'Inter ma non è un'urgenza.

Pio Esposito e il suo agente non stanno creando problemi all'Inter, è una situazione serena e l'Inter non ha né ansia né fretta. Ad oggi il discorso è sotto controllo, il rinnovo sarà una conseguenza naturale ma non c'è una richiesta del giocatore o un'urgenza dell'Inter, verrà naturalmente quando i tempi saranno maturi"