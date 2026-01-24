Francesco Pio Esposito sta diventando sempre più un fattore per l'Inter. Il gol segnato al Pisa è stato fondamentale per andare negli spogliatoi in vantaggio dopo una prima mezz'ora shock, con i toscani avanti 2-0.
calciomercato
Romano: “Rinnovo contratto Esposito? Ecco cosa fanno trasparire entourage Pio e Inter”
In molti stanno iniziando a ragionare sul contratto di Pio Esposito, in scadenza nel 2030 ma che verrà adeguato, in termini economici. A confermarlo è Fabrizio Romano sul suo canale Youtube:
"Oggi l'Inter fa trasparire, così come l'entourage di Pio Esposito, una grandissima serenità. Non c'è l'urgenza o l'ansia del rinnovo di contratto. L'Inter ha già fatto il contratto a Pio Esposito, sicuramente se Pio Esposito continuerà così, adeguare il contratto sarà una delle priorità dell'Inter ma non è un'urgenza.
Pio Esposito e il suo agente non stanno creando problemi all'Inter, è una situazione serena e l'Inter non ha né ansia né fretta. Ad oggi il discorso è sotto controllo, il rinnovo sarà una conseguenza naturale ma non c'è una richiesta del giocatore o un'urgenza dell'Inter, verrà naturalmente quando i tempi saranno maturi"
© RIPRODUZIONE RISERVATA