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FCIN1908 / Pisa, saltato il riscatto di Akinsanmiro: interesse da Bundesliga e Premier

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Il centrocampista nigeriano non sarà riscattato dal club toscano: sirene da Germania e Inghilterra per il classe 2004
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Ebenezer Akinsanmiro non vestirà la maglia del Pisa nella prossima stagione. È saltato il riscatto del club toscano, retrocesso in Serie B, fissato a 7,5 milioni di euro per il centrocampista nigeriano classe 2004.

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Secondo quanto appurato da FCINTER1908.it, nonostante l'intenzione del Pisa di acquistare il calciatore a titolo definitivo, la Lega Serie A non ha ritenuto ci fossero le condizioni dal punto di vista economico per dare il via libera all'operazione, bocciando l'attivazione della clausola inserita nell'accordo stipulato tra i due club nell'estate 2025 e che prevedeva il diritto di riscatto in favore del club toscano.

Ebenezer Akinsanmiro tornerà, dunque, ad Appiano Gentile, ma il suo futuro è tutto da scrivere. Il nigeriano, che il prossimo 25 novembre compirà 22 anni, è pronto a lasciare nuovamente il club nerazzurro, probabilmente questa volta definitivamente.

Sulle sue tracce ci sono, infatti, due club di Bundesliga e un club di Premier League. Le pretendenti stanno monitorando da settimane la situazione di Ebenezer Akinsanmiro, in attesa della decisione del Pisa, arrivata nelle ultime ore.

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L’Inter attende novità sul futuro e fissa il prezzo: la valutazione del centrocampista nigeriano classe 2004, che nell'ultima stagione ha totalizzato 24 presenze - di cui sedici da titolare - e un assist nell’ultimo campionato di Serie A, si aggira tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

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