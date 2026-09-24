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INTERVISTA MATTHAUS

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Lunga intervista concessa da Lothar Matthaus ai microfoni di Inter TV. L'ex centrocampista nerazzurro ha spiegato il legame che lo lega ai nerazzurri: "Ho giocato per questo club, sono orgoglioso di poterlo dire ai miei figli e ai miei amici. Penso di aver provato il momento di massima felicità quella domenica in cui abbiamo vinto 2-1 contro il Napoli e conquistato lo scudetto. Non ha vinto la squadra migliore forte ma sicuramente quella con la mentalità migliore. Quando si dice che l'Inter è una famiglia è la verità"

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