Lothar Matthaus ha parlato ai microfoni di Inter TV: l'ex centrocampista ha parlato del suo periodo all'Inter ma non solo
VIDEO / L'Inter di Chivu è più forte di quella di Inzaghi? La risposta di Matthaus
INTERVISTA MATTHAUS
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiLunga intervista concessa da Lothar Matthaus ai microfoni di Inter TV. L'ex centrocampista nerazzurro ha spiegato il legame che lo lega ai nerazzurri: "Ho giocato per questo club, sono orgoglioso di poterlo dire ai miei figli e ai miei amici. Penso di aver provato il momento di massima felicità quella domenica in cui abbiamo vinto 2-1 contro il Napoli e conquistato lo scudetto. Non ha vinto la squadra migliore forte ma sicuramente quella con la mentalità migliore. Quando si dice che l'Inter è una famiglia è la verità"
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