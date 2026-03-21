L'Inter punta forte sul portiere del Tottenham Vicario per il dopo Sommer. Il ds Ausilio ha iniziato le trattative volando a Londra e sondando il terreno. Intanto il portiere ha scelto di operarsi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, pressing su Vicario. Ecco perché il portiere ha scelto di operarsi subito…
calciomercato
Inter, pressing su Vicario. Ecco perché il portiere ha scelto di operarsi subito…
L'Inter punta forte sul portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Il ds Ausilio ha iniziato le trattative volando a Londra e sondando il terreno
"Per programmare i cambiamenti necessari a rinforzare l’Inter del domani, a cominciare da Vicario che ha scelto di operarsi subito di ernia per non intralciare il trasferimento, è meglio attendere la chiusura dei conti: con la pancia piena si decide meglio", scrive La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA