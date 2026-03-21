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Inter, pressing su Vicario. Ecco perché il portiere ha scelto di operarsi subito…

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L'Inter punta forte sul portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Il ds Ausilio ha iniziato le trattative volando a Londra e sondando il terreno
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter punta forte sul portiere del Tottenham Vicario per il dopo Sommer. Il ds Ausilio ha iniziato le trattative volando a Londra e sondando il terreno. Intanto il portiere ha scelto di operarsi.

Inter, pressing su Vicario. Ecco perché il portiere ha scelto di operarsi subito…- immagine 2
Getty Images

"Per programmare i cambiamenti necessari a rinforzare l’Inter del domani, a cominciare da Vicario che ha scelto di operarsi subito di ernia per non intralciare il trasferimento, è meglio attendere la chiusura dei conti: con la pancia piena si decide meglio", scrive La Gazzetta dello Sport.

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