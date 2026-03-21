L'Inter punta forte sul portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Il ds Ausilio ha iniziato le trattative volando a Londra e sondando il terreno

L'Inter punta forte sul portiere del Tottenham Vicario per il dopo Sommer. Il ds Ausilio ha iniziato le trattative volando a Londra e sondando il terreno. Intanto il portiere ha scelto di operarsi.