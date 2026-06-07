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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Mkhitaryan convinto da Chivu. Su un nome dette bugie: posso garantire che l’Inter…”
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Pedullà: “Mkhitaryan convinto da Chivu. Su un nome dette bugie: posso garantire che l’Inter…”
Su YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato anche del mercato dell'Inter con focus su alcuni nomi molto chiacchierati in queste settimane
Su YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato anche del mercato dell'Inter con focus su alcuni nomi molto chiacchierati in queste settimane. Ecco le parole del giornalista:
"Mkhitaryan? Mi smentivano tutti quando parlavo di rinnovo, lo ha convinto Chivu. Uno come lui può sempre tornare utile, anche se gioca un tempo solo. Muharemovic? Gli agenti si sono promessi all'Inter per almeno un mese, un mese e mezzo".
"Solet? Vi posso garantire che l'Udinese ha parlato con l'Inter, poi bisogna mettersi d'accordo sulle cifre. Ma comunque le sue mosse l'Inter le ha fatte. Le bugie fanno parte del mercato. Il giocatore ha dato priorità ai nerazzurri".
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