"Mkhitaryan? Mi smentivano tutti quando parlavo di rinnovo, lo ha convinto Chivu. Uno come lui può sempre tornare utile, anche se gioca un tempo solo. Muharemovic? Gli agenti si sono promessi all'Inter per almeno un mese, un mese e mezzo".

"Solet? Vi posso garantire che l'Udinese ha parlato con l'Inter, poi bisogna mettersi d'accordo sulle cifre. Ma comunque le sue mosse l'Inter le ha fatte. Le bugie fanno parte del mercato. Il giocatore ha dato priorità ai nerazzurri".